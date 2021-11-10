«التنظيم والإدارة» تعلن تقييم المرشحين لتعيينات «الري» علنيا لأول مرة

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعمال تقييم المؤهلين للمرحلة النهائية في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، بشكل علني لأول مرة، وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان الحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه، والإيمان بأنّه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل.

تشكيل لجنة التقييم وفقًا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنَّ اللجنة المشكلة وفقًا لقانون الخدمة المدنية والمشرفة على مسابقة تعيينات الري، أدت دورها في التقييم الشفوي بشكل علني بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز بحضور جميع المؤهلين للتصفيات النهائية، لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات «ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات وحاسب آلي» بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.

فتح باب التقدم للمسابقة قبل إعلانها بـ15 يومًا

وأضاف أنَّ جهاز التنظيم والإدارة، كان قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ15 يومًا حتى يتمكن الراغبين في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتمّ فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقديم 473 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل أي 60 ساعة تقدم فقط.

إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا

وأشار «الشيخ»، إلى أنَّ الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنَّ جميع أعمال التقييم بالمركز تتمّ بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحنين وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

وينفذ الجهاز المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.