النتائج النهائية لانتخابات نادي قنا الرياضي.. الفائزون وعدد الأصوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات، حيث أشارت إلى فوز المجلس السابق بغالبية المقاعد.

نادي قنا الرياضي.. النتائج النهائية

وبحسب النتائج النهائية، التي أعلنتها اللجنة القضاىية، فاز أشرف سعد مختار، بمقعد رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، للمرة الثانية على التوالي، ومصطفي عبدالحافظ، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفاز بمقعد أمين الصندوق محمود أبو بكر.

نادي قنا الرياضي .. مقاعد فوق وتحت السن

وعلى مقاعد العضوية فوق السن الخمسة، فاز بها كل من عادل عبدالباقي، وحسني أبو عميرة، ومصطفى الضوي، وهاني الزين، ومحمد محمود عطا، بينما فاز بمقعدي العضوية تحت السن أحمد حسن محمد شيتوس، ويوسف بركة حسن.

نادي قنا الرياضي.. النتائج النهائية بالأرقام

أولا.. مقعد رئاسة نادي قنا الرياضي

- أسامة شيبة 231 صوتا.

- أشرف سعد 469 صوتا.

- علاء أبوزيد 333 صوتا.

ثانيا.. نتائج منصب النائب:

- حسن فرج الله 383 صوتا.

- الدكتور علي الدين محمود 187 صوتا.

- مصطفى علي 473 صوتا.

ثالثا.. نتائج منصب أمين الصندوق

- عمرو عبدالباقي 322 صوتا.

- محمود بكر 378 صوتا.

- محمد السايح 333 صوتا.

رابعا.. نتائج منصب عضو فوق السن

- بكر حسن 340 صوتا.

- أحمد شورى 314 صوتا.

- عادل عبدالباقي 521 صوتا.

- حسن صبحي 255 صوتا.

- سمية محمد 141 صوتا.

- عمرو البلولي 304 صوتا.

- حسني عميرة 357 صوتا.

- عبير يوسف 325 صوتا.

- عرفة أبوالوفا 155 صوتا.

- محمد حمدي 323 صوتا.

- محمد ماهر 181 صوتا.

- محمد محسن 157 صوتا.

- محمد محمود عطا 323 صوتا.

- مروة عبدالرحيم 303 صوتا.

- مصطفى الضوى 361 صوتا.

مصطفى القرعاني 164 صوتا.

- ناهد وشاحي 242 صوتا.

- هاني الزين 332 صوتا.

34 مرشحا في انتخابات نادي قنا الرياضي

الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي قنا، شهدت منافسة بين 34 مرشحا للفوز بـ10 مقاعد، هي مقعد رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، وأمين الصندوق، إضافة إلى 5 مقاعد فوق السن، ومقعدين تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي.