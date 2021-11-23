رئيس المفوضية الأفريقية يهنئ السيسي على تولي رئاسة الكوميسا

هنأ موسى فقيه رئيس المفوضية الأفريقية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رئاسة الكوميسا، موجها له الشكر على استضافة مؤتمر اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال فقيه خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي، إن القارة الأفريقية تواصل صمودها بطريقة رائعة، مشيرَا إلى أن 6% من الأفارقة حصلوا على جرعات من لقاح كورونا: "على الجميع حشد الجهود للإنتاج المحلي للقاحات".

وأضاف رئيس المفوضية الأفريقية، أن شعار هذا المؤتمر الصمود والتكامل الاقتصادي يتسق مع البرنامج الذي تم الاتفاق عليه في القمة السابقة وطموحات الكوميسا من حيث الرقمنة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وتابع فقيه، بأن حركة الأفراد والبضائع عبر المنطقة عانت من الابطاء بفعل تداعيات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الكوميسا قامت بإعداد ووضع الأسس الخاصة بالمنطقة الحرة الأفريقية.

وأكمل: "أتمنى أن تقوم المفوضية وجميع الكيانات الاقتصادية بضم جهودها لبناء أفريقيا التي نريدها حتى نضمن حياة طيبة خالية من الخوف والفقر والمعاناة".

وأشار إلى ضرورة تناول الشواغل الخاصة بوجود تغيرات كثيرة في الحكومات والاستقرار الاجتماعي في المنطقة ضمانا لاستقرار الشعوب: "من واجبنا حشد جميع الجهود لاستعادة سلامة الأعضاء والتركيز على الاستقرار، وهذه هي الروح الرئيسية للاتحاد الأفريقية في مواجهة مشكلات الدول".