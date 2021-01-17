«المصريين» يشيد بتكريم المفوضية الأفريقية للرئيس السيسي

أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، تقديرا لجهوده في إطلاق «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» في بداية يناير، في وقت عادت فيه مصر لريادتها مجددًا للقارة واكتساب ثقة أشقائها الأفارقة، في إشارة إلى دور الرئيس السيسي في الإنجازات المحققة من أجل القارة السمراء.

حزب المصريين: مصر استعادت ريادتها

وأشار رئيس حزب المصريين، في بيان عنه، إلى أنّ مصر استعادت مكانتها في أفريقيا بعد غياب عن القارة السمراء في أعقاب تولي السيسي رئاسة مصر، خاصة في فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، الذي أسفر عن أكثر من 152 اجتماعا، ما خلق رأي عام داخل مصر تجاه أفريقيا، موضحا أنّ ما يتمتع به الرئيس السيسي حاليًا من شعبية كبيرة في دول أفريقيا، إيمانا منهم بأنّ جهود الرئيس السيسي تسعى لتحقيق آمال وطموحات شعوب القارة في بذل مجهودات جبارة لدعم العلاقات مع الدول الأفريقية وتحقيق الاندماج بين دول القارة.

السيسي نجح في جعل القارة السمراء في قلب اهتمام العالم

وقال أبو العطا، إنّ الرئيس السيسى نجح في جعل القارة السمراء في قلب اهتمام العالم، من خلال الفعاليات المنعقدة برعايته بمختلف دول وقارات العالم، فضلا عن عرض قضايا القارة أمام المنظمة الأممية، من خلال الخطابات التاريخية السنوية التى يلقيها الرئيس السيسي أمام منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا أنّ الرئيس السيسي استرجع دور مصر الريادي في أفريقيا خلال فترة زمنية قصيرة، بعد سنوات طويلة من الغياب، ما يكشف عن دبلوماسية رئاسية، حريصة على التواجد في المحافل الأفريقية.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنّه خلال فترة وجيزة اكتسب الرئيس السيسي شعبية كبيرة وسط شعوب القارة الأفريقية، الذين أصبحوا يعرفونه جيدا، كما اكتسب ثقة القادة والزعماء الأفارقة الذين كانوا بحاجة إلى قائد يتحدث باسمهم، وهو ما استطاع تحقيقه خلال فترة رئاسة الاتحاد الأفريقي وما قبله.