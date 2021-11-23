حبس نجار أصاب شقيقيه بكسور في الجمجمة لخلاف على الميراث بالقليوبية

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بحبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة إصابة شقيقيه بكسور بالجمجمة، إثر مشاجرة نشبت بينهم لخلافات على الميراث، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين عقب نقلهما لمستشفى السلام بالقاهرة، وطلبت تحريات المباحث.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة بالواقعة

إصابة شقيقين في مشاجرة مع شقيقهما الثالث

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السلام باستقبال مصابين بكسور بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم إثر حدوث مشاجرة.

وبالفحص تبين إصابة «ياسين ص ي»، 30 سنة، محاسب، مقيم عزبة أبو عليان، بدائرة المركز مصاب بكسر منخسف بالجمجمة، وشقيقه «محمد ص ي»، 35 سنة، حداد، مصاب بكسر بالجمجمة وأعراض ما بعد الارتجاج وذلك لقيام شقيقهم الثالث «سامح ص ي»، 43 سنة، نجاربإحداث إصابتهما المشار إليها إثر حدوث مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات الميراث.

إخلاء سبيل 3 معلمين في واقعة سقوط طالب من الطابق الرابع

وفي مركز كفر شكر، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية بكفر شكر، إضافة إلى معلمتين، إحدهما بالفصل وأخرى مشرفة الدور، وذلك بعد الاستماع لأقوالهم في المحضر رقم 4915 إداري كفر شكر، والخاص بواقعة سقوط طالب من الدور الرابع ما تسبب في وفاته في الحال.

وكشفت التحقيقات، أن المدرسة والمدرسين لم يقصروا في الواقعة، وأن الطالب سقط من الطابق الرابع وتوفى بعد حجزه بالعناية المركزة.

وبسؤال زملاء الطالب المتوفى، أكدوا أنه خلال حصة العلوم وخلال شرح معلمة المادة بالفصل تحدث الطالب وأحد زملائه فطالبتهم المعلمة بالخروج إلى السبورة، إلا أن الطالب خرج على الفور وقفز من الطابق الرابع ولقي مصرعه في الحال.

حبس سائق حاول تهريب مخدرات بسجن طوخ

في سياق آخر، أمرت نيابة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة ضبطه خلال إدخال كمية من المخدرات عبارة عن مخدر البودر والأيس وأقراص المخدرة داخل نعل صندل خلال زيارته لابن خالته بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس على ذمة قضية سرقة بالإكراه وسلاح ناري، والمحدد لها جلسة بالدور الثاني من شهر نوفمبر الجاري بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وقررت النيابة تحريز المضبوطات وأرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتمكن ضباط مباحث السجن المركزي بطوخ من ضبط سائق حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لمسجون.

وتبين أنه خلال قيام «محمود أ ع»، 43 سنة، سائق، مقيم في منطقة الساحل بالقاهرة، بزيارة نجل خالته السجين بالسجن المركزي، وقيام ضباط المباحث بأعمال التفتيش لمتعلقات الزائرين، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش زنة 30 جراما، و15 جراما من مخدر البودرة، و5 جرامات من مخدر الآيس، و440 قرصا من مخدر أبتريل وأومتريل، حيث وضعت هذه المواد داخل نعل حذاء.