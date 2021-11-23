حملات توعية بمدارس ديرمواس لتعريف الطلاب بمشروعات «حياة كريمة»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حملات توعية للطلاب داخل المدارس، لتعريفهم بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ولرفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم باللقاح.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الفعاليات يجري تنفيذها بتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالتنسيق بين إدارتي التوعية العامة بالشركة وخدمة المواطنين وحقوق الإنسان بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم، وبدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

استهداف 3000 طالب بقرى مركز ديرمواس

أضاف «السعيد»، أنه تم استهداف 3000 طالب وطالبة بمدارس قري مركز ديرمواس، ومنها: «المنار الإبتدائية، أمهات المستقبل، عزبة فرجاني، علي بن أبي طالب، ومدرسة الحسابية»، وتم تكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من الصرف الصحي، والحفاظ على المشروعات القومية والمشاركة فيها والحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم.

خطة لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

كانت شركة مياه المنيا أعلنت في وقت سابق، عن وضع خطة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات خلال فترة الشتاء، فى إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشمل الخطة تشكيل لجنة طوارئ بالقطاعات والإدارات واللجان المعاونة وذلك بمقر الشركة وإعداد فرق طوارئ بكل موقع من مواقع العمل طوال 24 ساعة بمختلف فروع الشركة، خاصةً فى مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة والتنسيق الكامل بين الخط الساخن مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة لتلقى البلاغات والشكاوى والتواصل مع وسائل الاعلام لنقل الأحداث.