طقس المنيا اليوم.. مشمس نهارا شديد البرودة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار

يسود محافظة المنيا، اليوم الاثنين، طقس معتدل، مشمس نهارا، شديد البرودة ليلا، في الوقت الذي تتوقع فيه هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على كل الأنحاء، ما دفع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية إلي رفع حالة الطوارئ والاستعداد للتعامل مع أي تغيرات طقسية مفاجئة قد ينتج عنها سيول.

لجنة طوارئ بشركة المياه للتعامل مع تقلبات الطقس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وضع خطة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات خلال الشتاء تشمل تشكيل لجنة طوارئ، وإعداد فرق بمواقع العمل طوال 24 ساعة بمختلف فروع الشركة، خاصةً في مواقع محطات المياه والصرف، والتنسيق بين الخط الساخن وغرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الشركة القابضة لتلقى البلاغات والشكاوى.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أنه في حال حدوث سيول سيتم مواجهة عكارة المياه من جميع المصادر النيل والترع والبحر اليوسفي والتي تدخل إلى المحطات، وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة والتحاليل المعملية لتوفير المياه المطابقة للمعايير القياسية والتأكد من جودتها من خلال قطاع المعامل والجودة.

تطهير المحطات الرئيسية

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة وفرت 1250 طن شبة صلبة رصيد استراتيجي، وسيارات الشبة السائلة، وخزانات الشبة الموجوده فى المحطات الرئيسية الكبيرة المتواجدة علي نهر النيل وهي محطات الصعايدة بمغاغة، والمحطة الرئيسية ببني مزار، وعلي باشا بمطاي، وعرب الزينة بسمالوط، ومحطة المنيا الجديدة، وكدوان، وبني أحمد، والمعصرة بملوي، والمحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا، والمحطة المرشحة بقرية المطاهره بأبوقرقاص.