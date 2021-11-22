من العثور عليها لسجن المتهمين.. القصة الكاملة للقاحات كورونا في المنيا

في مطلع شهر أكتوبر الماضي، عثر أهالي قرية إبشاق بمركز بني مزار بالمنيا، على عدد من كراتين الأدوية ملقاة بجوار ترعة، حيث اعتقد بعضهم في بداية الأمر أنها أدوية تالفة تخلص منها أحد الأشخاص، وبعد الاقتراب من العبوات وفتحها، اكتشفوا أنها لقاحات لفيروس كورونا.

انتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة وتم التحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبين أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت النيابة لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة للمديرية.

عبوات كورونا انتهت صلاحيتها بسبب عوامل الجو

عقب ذلك تم تشكيل لجنة لجرد تلك المخازن فتبين وجود عجز بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة انتهت صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبين فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.

بإجراء التحريات وفتح تحقيقات موسعة تم تحديد 3 أشخاص متورطين في إلقاء تلك اللقاحات بالترعة وهم: صيدلي وأمين مخازن وسائق سيارة تابعة لوزارة الصحة، وبضبطهم واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين، الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقدم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.

عقب ذلك قررت النيابة العامة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة لفحصها، وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن، هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.

وبعد مرور نحو أسبوعين، أصدر النائب العام بيانا أعلن خلاله تلقي النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس 7 أكتوبر الماضي، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس «كوفيد 19»، ملقاة بمصرف مياه وبجواره.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تزامنًا مع ذلك، أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.

حبس المتهمين 3 سنوات بتهم الاختلاس والإضرار بالمال العام

وعاقبت محكمة جنح بني مزار، أمس الأحد، 3 متهمين هم: «مصطفى، ع. ث.»، صيدلي بالإدارة الصحية، و«راضي. م. ب.»، أمين مخزن الأدوية بمديرية الصحة، و«إبراهيم. ح. ح.» سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة، بالسجن 3 سنوات، لكل منهم، بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار.