مركز راشد لأصحاب الهمم في الإمارات يكرم الإعلامية بوسي شلبي الخميس

أعلن مركز راشد لأصحاب الهمم، عن بدء استعداداته للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، ومريم عثمان، المدير العام للمركز، والإعلامية المصرية بوسي شلبي، ولفيف من الشخصيات وداعمي المركز وشركائه والإعلاميين.

الخميس.. انطلاق حفل تكريم بوسي شلبي

وخلال الحفل، الذي يُقام صباح الخميس 25 نوفمبر الجاري، سيتم تكريم الإعلامية بوسي شلبي، تقديرا لجهودها في تعميق العلاقات بين مركز راشد لأصحاب الهمم ومجموعة المراكز الإنسانية العاملة في مصر، وجهودها على مدار سنوات في دعم مشاركات وتواجد مركز راشد في كافة الفعاليات والمهرجانات الإنسانية التي تقام على الأراضي المصرية.

مريم عثمان: بوسي شلبي لم تبخل يوما في عطائها

ومن جانبها، قالت مريم عثمان، المدير العام للمركز، في بيانٍ، «تشهد مسيرة العمل الإنساني والرعاية الاجتماعية في الإمارات إنجازات لافتة، ونقلات نوعية، نحو الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة إلى فئة أصحاب الهمم، حيث يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الإمارات إلى نشر قيم التسامح والمحبة والتعاون والإيجابية بين الشعوب والمجتمعات الإنسانية».

وأضافت: «في هذا اليوم، نعتز بالاحتفال باليوم الوطني لدولتنا، كما نعتز أيضاً بتكريم شركائنا وثلة من فرسان الكلمة، وعلى رأسهم الإعلامية بوسي شلبي، التي نرتبط معها بعلاقة اجتماعية طويلة، وهي التي لم تبخل يوماً في عطائها، وظلت وفية على الدوام لفئة أصحاب الهمم ومركز راشد، الذي ارتبطت معه منذ سنوات بعلاقة وطيدة، ولا يمكن أن ننسى جهودها المبذولة في مد جسور التعاون والمحبة بيننا وبين المراكز الإنسانية في مصر الشقيقة، حيث ساهمت الإعلامية بوسي شلبي كثيراً في تسهيل مشاركات وتواجد مركز راشد لأصحاب الهمم في كافة الفعاليات التي تقام في مصر، كما كانت حاضرة دائماً في كافة الفعاليات التي ينظمها مركز راشد لأصحاب الهمم داخل الإمارات».

تقوية العلاقات بين مركز راشد وعدد من المراكز الإنسانية في مصر

من جانبها، عبرت الإعلامية بوسي شلبي، عن سعادتها بتكريم مركز راشد لأصحاب الهمم، لها، قائلة: «علاقتي مع مركز راشد لأصحاب الهمم طويلة جدا، وأنا أعتز بها كثيرا، لاسيما وإنني كنت شاهدة طوال هذه السنوات على تطور المركز والقفزات النوعية التي حققها، كما تابعت الكثير من أبناءه الذين نجحوا في تحدي الإعاقة وتجاوزها باستخدام امكانياتهم وطاقاتهم».

وأضافت: «مساهمتي في تقوية العلاقات بين مركز راشد وعدد كبير من المراكز الإنسانية في بلدي مصر، كانت نابعة من محبتي للعمل الإنساني ولأبناء هذه الفئة العزيزة على قلبي، التي أهديها هذا التكريم، الذي اعتز به كثيرا»، مشيرة إلى أن تكريمها في مركز راشد لأصحاب الهمم، فيه تعبير عن صدق العلاقة وعمق المحبة والرسالة التي يسعى المركز إلى إيصالها.

فيلم وثائقي يُبرز مساهمات بوسي شلبي تجاه مركز راشد لأصحاب الهمم

وإلى جانب تكريم الإعلامية بوسي شلبي، سيشهد الحفل عرض فيلم توثيقي يبرز مساهماتها وعلاقتها مع المركز، وأيضا عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض تأسيس دولة الإمارات، وسيقدم أبناء المركز أغنية وطنية خاصة، تعبر عن مكانة الإمارات في قلوبهم.