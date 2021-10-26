بعد تصريح بوسي شلبي عن الجنون.. الطب النفسي: لا يوجد شئ بهذا المسمي

علقت الدكتور مها باشا، استشاري الطب النفسي في مستشفي المعمورة للصحة النفسية، على ما صرحت به مؤخراً الإعلامية بوسي شلبي، حول الوحدة التي تعاني منها وخروجها من الحياة بعد رحيل زوجها الفنان محمود عبدالعزيز، وكان من الممكن أن يصل بها الأمر إلى الجنون بسبب الحزن والوحدة التي تعيشها، لذلك رمت بنفسها في أحضان العمل وحضور المهرجانات، وجاء هذا التصريح على هامش حضورها فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث آثارت الجدل بهذا التعليق.

لا يوجد شئ يسمي الجنون هذا خطأ

وقالت «باشا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لا يوجد شئ يسمى الجنون، ولابد من التفرقة بين الاكئتاب كمرض الذي من الممكن أن يصيب أي أحد وليس له علاقة بالضغط النفسي أو فقدان وبين أعراض الاكتئاب، والاضطراب النفسي الناتج عن وقوع حدث ما إذا كان فقد شخص عزيز أو وحدة أو الانفصال عن الشخص، لذلك لا يوجد شئ اسمه جنون فهذا اعتقاد خاطئ، أن المريض النفسي مجنون.

القوة ليست علاج الاكتئاب

وعن تصريح بوسي شلبي بأنها مرت بهذه المرحلة الصعبة بعد وفاة زوجها محمود عبدالعزيز لأنها قوية، أضافت «باشا» أن المرض النفسي لا يحتاج الإيمان والقوة والضعف، وليس لهم أى علاقة بالمرض النفسي على الإطلاق.

الإيمان لا يعالج الاكتئاب

وأكدت أن العلاقة الروحانية مهمة، ولكن ليس لها علاقة بالاكتئاب والمرض النفسي، لافتة إلى أن مريض الاكتئاب ليس ضعيف الإيمان أو بعيدا عن الله، ولكنه يحتاج إلى العلاج أسوة بباقي الأمراض الجسدية التي يتعرض لها الإنسان.