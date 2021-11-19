مصدر يكشف سبب ظهور حكيم بوجه شاحب في صور بوسي شلبي: «مكنش مستعد»

تصدَّر الفنان حكيم اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره بشكل شاحب خلال إحدى الصور التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على «إنستجرام» في احتفالية ضمَّت الفنانة أصالة نصري، وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن سبب ظهور حكيم بهذا الوجه الشاحب.

مصدر مقرب من حكيم: ليس مريضا والصورة التقطت على غفلة

وأوضح مصدر مقرب من حكيم لـ«الوطن»، أن الفنان تضايق للغاية من الصور، مؤكدا أن لقطة التصوير هي التي جاءت بشكل خاطئ وبدون أن يكون جاهزا للتصوير.

وأشار المصدر إلى أن حكيم ليس مريضا، ولكنه كان مرهقا من العمل، حيث كان قد انتهى خلال الساعات الماضية، من تسجيل أغنية لدولة الإمارات ويستعد لتصويرها، وأن صوره الأخيرة التي كان قد التقطها خلال الأيام الماضية تظهر شكله الطبيعي والتي قام أكثر من شخص بنشرها عبر صفحاتهم منهم الملحن محمد رحيم والموزع طارق عبدالجابر.

أغنية حكيم الجديدة، ستكون بعنوان «الجنة في الإمارات»، وسيجري تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات «دبي، العين، أبو ظبي».

«الجنة في الإمارات» ستصور في دبي والعين وأبو ظبي

وقال حكيم كان قد قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن «الأغنية من كلمات محمود صلاح، ألحان محمد رحيم، توزيع طارق عبد الجابر، إخراج حسام الحسيني، وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفي إسماعيل»، مضيفا أنه شرف كبير له أن يشارك بصوته في هذه الاحتفالية الكبرى.

يذكر أن آخر أغنيات الفنان حكيم التي طرحها لجمهوره، كانت بعنوان «الناس السهرانين»، وطرحت عبر قناته على «يوتيوب»، وهي كانت من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع «ميدو مزيكا» وحققت الأغنية مشاهدات وصلت لأكثر من مليوني مشاهدة وعلق عليها قائلا «على فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».