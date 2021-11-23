القضاء الإداري يرفض استشكال وليد الفيل لإدراج اسمه في انتخابات الأهلي

قضت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، بعدم قبول الاستشكال المقدم من وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدراج اسمه في انتخابات القلعة الحمراء، وقبول أوراق ترشحه.

الإدارية العليا تؤيد استبعاد الفيل

وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ ساعتين، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة على عودة الفيل للانتخابات، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي.

المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.

وقال الفيل في دعواه، إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يومي 25 و26 نوفمبر لعام 2021 طبقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2018 تقدم بأورق ترشحه.

وأضاف أنه بصفته عضواً عاملاً بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية / 20- 19419- 1988 - 216132 قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 10/22/ 2021 وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65 من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفي النادي المختصين وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عاما وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.