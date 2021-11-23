عاجل.. عدم قبول استشكال الخطيب لوقف إدراج «الفيل» في انتخابات الاهلي

قضت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، بعدم قبول الاستشكال المقام من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدراج اسم وليد الفيل في انتخابات القلعة الحمراء وقبول أوراق ترشحه.

الإدارية العليا تؤيد استبعاد الفيل

كانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ ساعتين، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس، لكن الوزارة عادت باستشكال ضد هذا الحكم وتم قبوله.