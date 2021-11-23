«الإفتاء» تحسم الجدل حول رد هدايا الخاطب بعد فسخ الخطبة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هدايا الخاطب من قبيل الهبة، فإن فُسخت الخطبة فله أن يسترد الباقي منها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك، موضحة أن الإسلام حرص على تقوية روابط المحبة بين المسلمين، وشرَّع من أجل ذلك ما يؤلف بين قلوبهم، كالتهادي.

جاء ذلك ضمن حملة دار الافتاء بعنوان «اعرف الصح»، حول مصير هدايا الخاطب بعد فسخ الخطبة، خاصة وأنه ينتج عنها العديد من الخلافات بشأن مصير تلك الهدايا، أنه قد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث المسلمين على التهادي؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوْا تحابوا» (رواه البخاري).

هدايا الخاطب للمخطوبة

وتابعت: «قد جرت عادة الناس في الخِطْبة أن يُقدِّم الخاطب بعض الهدايا للمخطوبة في الأعياد والمواسم، وغيرها؛ بغرض تأليف القلوب، وكسر الحاجز النفسي بينهما، ولحصول الود بين العائلتين».

الهدايا ليست واجبة على الخاطب

واشارت دار الافتاء إلى أن هذه الهدايا تعتبر من قبيل الهبة المندوبة شرعًا وليست واجبة على الخاطب، لأنها ليست من المهر؛ فالخطبة ما هي إلَّا وعد بالزواج؛ لذا فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا فُسخت الخطبة يكون من حق الخاطب أن يسترد الباقي من الهدايا التي قدمها، ولا يسترد الهالك أو المستهلك منها.

استرداد قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ

وأكدت دار الافتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.

وتابعت على ذلك: «فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ».