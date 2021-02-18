4 محاولات انتحار بالدقهلية.. والسبب فسخ الخطوبة ومشاكل نفسية

سجلت محافظة الدقهلية انتحار أحد المواطنين ومحاولة 3 آخرين التخلص من حياتهم، في وقائع منفصلة على مدار اليومين الماضيين، حيث أقدم «حلاق» على إنهاء حياته باستخدام مادة سامة، فيما أصيبت ربة منزل وطالبة بحالة إعياء، بعد تناولهما قرص كيماوي سام، وسم فأر، كما أصيب شاب بحالة إعياء شديد، بعد تناوله مادة كحولية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفي المركزي، بوصول «عبد الله أ. أ.»، 27 سنة، حلاق، مقيم بناحية بندر بلقاس، مصاباً بحالة إعياء واضطراب في درجة الوعي، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفي عقب وصوله.

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بانتقال الضباط والفحص وسؤال شقيق المتوفي، في محضر الشرطة، قرر قيام شقيقه بتناول قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة، عبارة عن قرص كيميائي سام، يُستخدم في حفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية.

كما تلقى مركز شرطة ميت غمر إشارة من المستشفى العام، بوصول «دعاء أ. أ.»، 32 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «بشالوش»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها، خفير نظامي من قوة خفراء المركز، في محضر الشرطة، قرر بتناول ابنته قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

ووصلت «إسراء ي. ر.»، 16 سنة طالبة، ومقيمة بمنطقة «السوعة» بندر السنبلاوين، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وبانتقال الضباط والفحص وسؤالها، في محضر الشرطة، قررت بقيامها بتناول مادة سامة «سم فئران»، مما أدى إلى حدوث إصابتها، لوجود خلافات بينها وبين خطيبها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة العام، بوصول « أشرف أ. ن.»، 26 سنة، عامل، مقيم بقرية «ميت الكرماء»، دائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة كحولية.

وبانتقال الضباط والفحص، وسؤال شقيقه «محمد»، 36 سنة، سائق، في محضر الشرطة، قرر تناول شقيقه جرعة زائدة من المواد الكحولية، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.