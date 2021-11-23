معهد ثربانتيس يكرم بيثنتي جالارثا مؤسس أول قسم للفلسفة بالعالم العربي

ينظم معهد ثربانتيس بالقاهرة، ندوة يحاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، أستاذ الفلسفة، حول شخصية البروفيسر والفيلسوف المستشرق بيثنتي جالارثا إي بيريث كاستانييدا، الذي كان الأستاذ الإسباني الوحيد، مؤسس أول قسم للفلسفة الحديثة في العالم العربي بجامعة القاهرة، بين عامي 1915 و1922.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الإسباني العربي المتمثل في العلوم الإنسانية، ومن المقرر أن تقام الندوة، يوم الخميس القادم، الموافق 25 نوفمبر.

الجهود القيمة للأستاذ الإسباني

ويسلط الدكتور عبد الحليم، الضوء على الجهود القيمة للأستاذ الإسباني، أحد أولئك الذين تعاونوا في التدريس المبكر للفلسفة المعاصرة باللغة العربية، أولاً في الجامعة المصرية، 1914 و1922، ثم في المدرسة العليا العادية.

ويشمل ذلك تاريخه ابتداءً من العام الدراسي 1914، الذي تولى فيه مسؤولية مادتي الفلسفة الأساسيتين في الجامعة المصرية، وهما الفلسفة العامة وتاريخ الفلسفة والفلسفة والأخلاق العربية.

وتعد مساهمة جالارثا، مظهرًا مهمًا من الأشكال المختلفة للتعاون العلمي الإسباني العربي، ومظهر من مظاهر صفحة مهمة ولكن غير معروفة منه، حيث تتمتع إسبانيا بميزة في الفلسفة العربية، من خلال الحفاظ على الإرث الفلسفي المتعلق بالأندلس.

وتجدر الإشارة إلى أن جالارثا كان له تأثير كبير في عصره على الكثير من المفكرين المصريين الذين تتلمذ عدد كبير منهم على يديه، ومن بينهم: طه حسين، وصالحة قاصين، ومي زيادة، زكي مبارك، وجورجي زيدان، وأقر جميعهم، بأهمية إنجازه وإسهاماته في ذلك المجال.

مشاركة الكونت جالارثا في الحفريات الأثرية

وُلد الكونت جالارثا في هافانا عام 1881، وتوفي في كلكتا عام 1938، ويبرز من بين أنشطته الأخرى في القاهرة، المشاركة فى الحفريات الأثرية وفي عام 1908، اكتشف قبر ملكة الأسرة الرابعة، خمرنيبتي، والدة الفرعون خفرع، وتمثالها موجود في المتحف المصري.