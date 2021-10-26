«ثربانتيس» الإسباني ينظم الملتقى الدولي لمسرح الميكروتياترو 27 أكتوبر

ينظم مركز ثربانتيس الثقافي الإسباني بالقاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية بفرع الإسكندرية، وأكاديمية الفنون، النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمسرح الميكروتياترو في مصر، وذلك في الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى أول نوفمبر المقبل.

ويأتي الملتقى تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وسفارة إسبانيا بالقاهرة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى في القاهرة أيام 27 و28 أكتوبر الجاري في أكاديمية الفنون، ويوم 29 بمقر المركز الإسباني بالدقي.

30 أكتوبر.. بدء الفعاليات في الإسكندرية

وأعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، تواصل الفعاليات في الإسكندرية من الـ30 من أكتوبر الجاري، وحتى الأول من نوفمبر بمركزي والإبداع بالإسكندرية على الترتيب.

وأشارت السفارة، إلى أن مدير معهد ثربانتيس خابيير رويث سييرا، سيلقي كلمة أثناء الافتتاح، وعرض عدد من الأفلام التذكارية عن دورة العام الماضي والجاري، تدير اللقاء الدكتورة نبيلة حسن ممثل الميكروتياترو في الوطن العربي.

عروض الملتقى

وأوضح البيان، أن عروض اليوم الأول، تشمل «السؤال الأخير» من تأليف نانشو نوبو وإخراج جمال ياقوت، و«الختم الأخير» تأليف وإخراج محمد يحيى.

ويعرض في اليوم الثاني من الملتقى: «فرصة» من تأليف وإخراج محمد الصغير، «والله زمان» من تأليف باسم صادق وإخراج سها كحيل، و«حجر غير صحي» من تأليف حسام الشيخ وإخراج عمرو وائل، و«زن زن» من تأليف وإخراج أيمن فتيحة.

ويقدم في اليوم الثالث من الملتقى في معهد ثربانتس بالقاهرة، النص الفائز في مسابقة النصوص من الإسكندرية، «الختم الأخير» من تأليف وإخراج محمد يحيى حسن، ثم عرض أفلام مواقع الميكروتياترو من العالم.

عرض «مجرد رقم» و«ملاك الموت»

وتنطلق فعاليات للميكروتياترو من الإسكندرية في الثلاثين من أكتوبر الجاري، بعرض «مجرد رقم» من تأليف سامية جمال الدين وإخراج محمد عبد المنعم، و«ملاك الموت» لـ شادي رجائي، و«تبول إرادي» من تأليف جمال ياقوت وإخراج محمود جمال مرسي، و«تصفيات نهاية العالم» من تأليف رانيا إبراهيم، وإخراج محمد عبد المنعم، و«يابختك يا ذكي» من تأليف سامية جمال الدين وإخراج محمد عبد المنعم، و«قرة عيني» من تأليف وإخراج فكري إبراهيم.

ويستقبل مركز الإبداع بالإسكندرية، في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، عرض «المندرة» من تأليف عمر توفيق وإخراج محمد الزيني، و«كويكب خارج المألوف» من تأليف وإخراج ملك مصطفى، و«جعلونى تريند» من تأليف راندا إبراهيم وإخراج أيمن شعبان، و«السؤال الأخير»، ثم حفل توزيع الجوائز.

ولفت البيان إلى أن الأول من نوفمبر المقبل، يشهد مائدة مستديرة حول مدى الاستفادة من الميكروتياترو، في أهداف المؤسسات والهيئات.