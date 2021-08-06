هناك العديد من التساؤلات التي تشهدها محركات البحث بشكل مستمر حول أوقات الدعاء المستجاب وشروط استجابة الدعاء بسرعة، وتستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بشأن أوقات الدعاء المستجاب، وكذلك شروط استجابة الدعاء بسرعة وذلك في السطور التالية من خلال هذا التقرير تحت عنوان «تعرف على أوقات الدعاء المستجاب وشروط الاستجابة بسرعة».

أوقات الدعاء المستجاب

وحول أوقات الدعاء المستجاب، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، أوقات الدعاء المستجاب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «يقبل الدعاء في أوقات كثيرة».

وقال ممدوح، إنّ من أوقات الدعاء المستجاب، هي جوف الليل ووقت السحر والساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر، مستكملاً: ويقبل الدعاء كذلك في يوم عرفة وعند إفطار الصائم.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سياق أوقات الدعاء المستجاب، على عدم استبطاء الإجابة لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب كما أراد لا كما نريد، ومن كان يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وتأخر مطلبه فعليه أن يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الاستجابة.

شروط استجابة الدعاء بسرعة

ضمن عمليات البحث المستمرة حول الدعاء المستجاب، فهناك عدد كبير من مستخدمي الانترنت في الوطن العربي يبحثون عن شروط استجابة الدعاء بسرعة، ولقد أمرنا الله تعالى بالدّعاء، حيث قال تعالى: «ادعوني أستجب لكم»، وفي موضع آخر: «وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون».

وقد استعان بعض العلماء في شروط استجابة الدعاء بسرعة يمكن تلخيصها في قول الله سبحانه وتعالى: «فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي»، فإنّ الإنسان متى ما استجاب لله سبحانه وتعالى في أوامره ونهيه، وصدّق بوعده، وآمن به، بالتالي تحقّقت له الشّروط اللازمة لاستجابة الدّعاء، وانتفت عنه موانع إجابة الدّعاء، والله تعالى لن يخلف وعده.

وحول شروط استجابة الدعاء بسرعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم، قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر ويدع الدّعاء».

وكل هذا يؤكد أنّ من أهم شروط استجابة الدعاء بسرعة، فإنه يجب على المسلم أن يؤمن بالله وحده ويثق في وعده له، ويدعوه ويتحرّى أوقات الاستجابة، وأن يستفتح الدّعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يصلي على النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ويختم دعاءه بذلك أيضاً.

علامة استجابة الدعاء

هناك بعض العلامات التي يمكن أنّ تكون علامة استجابة الدعاء، وتستعرضها الوطن كذلك في هذا التقرير، حيث انّ من علامات استجابة الدعاء، تمكن في شعور من توجه بالدعاء بصفاء القلب ونقائه وصفائه.

وقد تصل أحيانًا علامة استجابة الدعاء، إلى البكاء والشعور بالسكون والهدوء، كما تعتبر من أبرز علامات استجابة الدعاء هو شعور العبد أنّ ما كان به من هموم قد زالت، لذلك لا بد من الاستمرار بالدعاء وعدم اليأس، وجعله السلاح الذي نتقوى به على جميع ظروف الحياة، وننال الأجر والثواب ونفوز بالجنة بإذن الله تعالى.