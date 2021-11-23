وزير التعليم عن شائعات التسمم: وعدوا اللي يروح المستشفى بـ500 جنيه

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد من شائعات حول تسمم طلاب في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ، بسبب التغذية المدرسية، فذكر أنه بتصريحات مؤكدة من الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وكذلك تقارير المستشفيات المتواجدة في هذه المحافظات، وكذلك تصريحات المحافظين في الثلاث محافظات، لا توجد أي حالات تسمم على الإطلاق، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

عدد مستفيدي التغذية المدرسية في محافظة أسيوط وحدها 700 ألف طالب

وأضاف «شوقي»، أن هناك من تم وعده في أسيوط بأنه حال لجوئه للمستشفى وادعائه بالتسمم من التغذية المدرسية سيحصل على 500 جنيه، وذلك من جهات غير معروفة، مؤكدًا أن عدد مستفيدي التغذية المدرسية في محافظة أسيوط وحدها 700 ألف طالب، «الأرقام دي مهمة جدًا، المشروع ده لوحده بيغطي 12 مليون طالب يوميًا، ودائما بنتابع التغذية المدرسية ومراحل سيرها، وطريقة تغليفها، والمعلومات المكتوبة على الغلاف بتاعها، والرئيس السيسي يهتم بهذا الأمر».

فيه ناس ممكن تكون دخلت المستشفى بالإيحاء

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «فيه ناس ممكن تكون دخلت المستشفى بالإيحاء، يعني مثلا طالب بطنه وجعته، خافوا على نفسهم وراحوا، أو المدرس اللي في المدرسة أراد التخلص من المسؤولية فبعت الأعداد دي للمستشفيات، وفيه ناس قالت لو الطلاب راحت المستشفيات وادعوا الإصابة هيحصلوا على تعويض مادي، دي كلها عمليات ممنهجة لإفساد مشروع الدولة، أو إحراجها، وده يحصل كل فترة زمنية، شوفناه قبل كده، بس إحنا بنتأكد وبنسأل».