أحمد كريمة: من يقول إن تعدد الزوجات من السنة كاذب

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المذهب الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط عند إنشاء عقد الزواج الصحيح على زوجها ألا يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها أو يمنعها من العمل والوظيفة أو يحول بينها ودراستها، وإذا قبل الزوج فإنه يكون ملزما بالعمل وفق الآية الكريمة «وأوفوا بالعقود»، مضيفًا: «ليتنا نعيد القضاء الشرعي لحل معضلات فقه الأسرة والأحوال الشخصية، كما كان في القرن الماضي، ومن يقول إن تعدد الزوجات من السنة كاذب».

من مكارم الأخلاق أن يتحلى الزوج بالشفافية والصراحة والمصداقية

وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنه إذا لم تشترط الزوجة ألا يتزوج عليها في عقد الزواج الصحيح، فإن من مكارم الأخلاق أن يتحلى الزوج بالشفافية والصراحة والمصداقية، خاصة أن الإسلام والشرائع السماوية كافة تحرم الكذب والخداع والتدليس والتزوير، وهناك حالات يُفضل فيها ألا يخبر زوجته بأنه سيتزوج عليها لأمور تخصه، وهذا لا يؤثر في سلامة العقد.

ضرورة إعادة آداب فقه الأسرة للأسر المصرية والعربية

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه يستحب ويفضل ومن مكارم الأخلاق أن يعلمها ويقنعها، مشددًا على ضرورة إعادة آداب فقه الأسرة للأسر المصرية والعربية، لأنه أصبح غائبا عنهم، وهو ما يؤدي إلى حدوث فضائح وفظائع عبر منصات التواصل الاجتماعي تنال من سمعة الناس.

تعدد الزوجات جائز إذا وجدت المقتضيات

من جانبها، حاولت الإعلامية بسمة وهبة، أن تحصل منه على حكم شرعي في واقعة زواج بطل كمال الأجسام العالمي، «بيج رامي» دون معرفة زوجته الأولى، ولكن كريمة رد عليها قائلا: «أناشدك، إبعديني عن الحالة الشخصية لأن عملنا الأكاديمي والدعوي لا يجعلنا ندخل في معارك، ولا أدعو بكلامي هذا إلى التعدد، هو أمر جائز، فالأصل في الزواج ليس التعدد، ومن يقول إن التعدد سنة أقول له أنت كذاب، فهو جائز إذا وجدت المقتضيات، كما أنه ليس حراما أو مكروها».