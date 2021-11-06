أحمد كريمة: طلاق السكران يقع.. ولا يجوز تبرير الجرائم بالمخدرات «فيديو»

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجب تبرير وقائع جرائم القتل أو الذبح أو غيرها بأن المتهم بارتكاب الواقعة يتعاطى مخدرات أو مهتز نفسيًا، فالسكران يقتص منه في الشريعة الإسلامية، والشخص الذي يدخل السُكر على نفسه، حال طلق زوجته طلاقه يقع، وحال ارتكب جريمة يعاقب؛ حتى لا يتوصل للناس لارتكاب الجرائم بالسُكر، وذلك خلال حواره في برنامج «البيه والهانم»، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

يعيش معنا أصحاب سوابق ومسجلو خطر

وأضاف «كريمة»، أنه من الممكن أن يسكر إرهابي أو بلطجي لارتكاب جرائم معينة، فإقدام بعض وسائل الإعلام على إعطاء متهم واقعة الإسماعيلية المتهم بارتكاب واقعة الساطور، مبررًا لجريمته بأنه يتعاطى مخدرات ومهتز نفسيًا بأنه أمر جانبهم فيه الصواب، موضحًا أننا يعيش معنا في المجتمع أصحاب سوابق ومسجلين خطر، ويفترض أن يتم عمل مزارع في الصحراء لهم للعمل بها ولا يقتربوا من المجتمع بعد خروجهم من السجون، ولا يصح اندماجهم بالمجتمع.

لازم ننزل بسن قانون عقوبات الطفل لـ 16 سنة

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن المجرم المتهم بجريمة الإسماعيلية عاقل خطط ونفذ جريمته، وليس مختلا عقليًا، مؤكدًا أنه يجب أيضًا تعديل مادة الطفل في قانون العقوبات، والنزول بالسن من 18 لـ 16 سنة، « يعني واحد يبقى عامل جريمة وعنده 17 سنة يقولك لأ، نحطه في الأحداث عشان سنه، إحنا بقى فيه وعي لدى الأطفال عن ما سبق وإدراك عن ما سبق، لازم عقوبات الطفل تنزل بالسن».