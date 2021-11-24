الجامعة العربية: نقف إلى جوار السودان ونساند العملية الانتقالية

أعرب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي وقّع يوم 21 نوفمبر الحالي، واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتى تصل إلى نهايتها المأمولة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما أبوالغيط، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

أبوالغيط تحدث هاتفيا من البرهان وحمدوك

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بأنّ أبوالغيط أكد للبرهان وحمدوك، وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعبا، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.