«حمدوك» يطالب أطراف العملية السياسية في السودان بحقن دماء الشعب

قال رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، إنّ الشعب السوداني يجب أن يتوحد، ومصلحة البلاد يجب أن تبقى أولوية للجميع، مطالبا الأطراف كافة بحقن دماء الشعب السوداني وبدء عملية التنمية.

حمدوك: كنت أعلم أنّ الطريق صعبا حين توليت رئاسة الحكومة السودانية

وأضاف حمدوك، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في السودان قبل قليل، عرضته قناة إكسترا نيوز، نقلا عن التلفزيون السوداني الرسمي،عقب توقيع اتفاق سياسي بين عبدالله حمدوك، وقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، أعاد حمدوك إلى رئاسة وزراء السودان: «كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا، وكنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة أنّ الطريق صعب».

وشدد رئيس وزراء السودان، على أنّ الحكومة ستحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا، متابعا: «سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ».