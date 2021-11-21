مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان

أعلنت وزارة الخارجية، ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم.

وأكدت الخارجية في بيانها الرسمي، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «وتشيد في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية، في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا».

وتابعت: «كما تعرب عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق».

توقيع اتفاق سياسي بين الفريق عبد الفتاح البرهان وحمدوك

وكانت وكالة الأنباء السودانية، إنه جرى التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي، مع تأكيد ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لجميع مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفق الطرفان على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة «تكنوقراط»، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد من الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية يوليو 2023.