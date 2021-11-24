الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: نتمنى رفع الاستثمارات بين دول الكوميسا إلى 100 مليار

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الكوميسا تتكون من 21 دولة، بناتج محلي إجمالي يقترب من تريليون دولار، لكن حجم التجارة البينية لهذه الدول ضعيف جدا.

رفع الاستثمارات بين دول الكوميسا من 35 مليار دولار إلى 100 مليار دولار

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نتمنى رفع الاستثمارات بين دول الكوميسا من 35 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، ولتنفيذ تلك الأمنية فإننا في حاجة إلى منظومة الاقتصاد الرقمي والتطبيقات المبنية على الإنترنت».

مسافات بعيدة وحواجز بين بعض الدول في «الكوميسا»

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن هناك مسافات بعيدة وحواجز بين بعض الدول في الكوميسا، كما لا توجد موانئ كافية لأن بعض الدول لا تطل على البحار، وبالتالي فإن الحل يكون من خلال الدخول في منظومة الاقتصاد الرقمي، أي التصدير والاستيراد من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويجب تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن الجهات الحكومية في مصر كانت تعمل كجزر منعزلة لكن الرئيس السيسي وجه إلى توحيد قواعد البيانات المنتشرة في الوزارات، لتحقيق التكامل.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: «لربط أكثر من 100 قاعدة بيانات، كان يجب إعادة هندسة الإجراءات والخدمات التي تقدمها، بعدها كان لا بد من توفير إنترنت فائق السرعة، لذلك حققت مصر طفرة في سرعة الإنترنت، فكانت السرعة 5 ميجا بت في الثانية منذ 3 سنوات، وتطورت في المدن إلى 40 ميجا بت في الثانية، أي أنها تضاعفت 8 مرات خلال 3 سنوات، لكنها معقولة وليست كافية، حيث تتراوح سرعة الإنترنت في المدن الذكية الجديدة بين 100 و200 ميجا بت في الثانية وهي السرعات العالمية».