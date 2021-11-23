حجازي يشيد بقمة الكوميسا: آن الأوان لتنفيذ اتفاقيات التكامل الاقتصادي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئاسة مصر للكوميسا في هذا التوقيت شديدة الأهمية، إذ تتعرض الاقتصاديات العالمية للضغط، وهذا يجعل مصر أمام مسؤولية مهمة للغاية، داعيًا إلى إنشاء صندوق لتمويل الشركات المصرية التي تنشط في قارة أفريقيا، كما ذكر أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019 أضافت الكثير، مثل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وآن الأوان لوضع اتفاقيات التكامل الاقتصادي موضع التنفيذ.

السيسي اقترح إزالة العوائق الجمركية بين دول الكوميسا

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد عددًا من المحاور التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مثل إزالة العوائق الجمركية، واقترح إنشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية في كل دولة وصولا إلى منطقة التجارة الحرة بالكوميسا التي ستصب في المنطقة الحرة الكبرى على مستوى القارة، إذ أن قارة أفريقيا مقسمة إلى 8 مناطق تجارية منها الكوميسا.

تكامل الإنتاج الصناعي كأساس لتعزيز العلاقات التجارية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، «آن أوان الحفاظ على تكامل هذه المناطق»، موضحًا أن المحور الثاني الذي تحدث عنه الرئيس السيسي اليوم تكامل الإنتاج الصناعي كأساس لتعزيز العلاقات التجارية، مثل تكامل عدة منتجات لإنتاج موحد وتدعيم ثقافة سلاسل القيمة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن التكامل في قطاع البنية التحتية، وهو ما لا يتمثل فقط في الطرق لكنها مرتبطة بعمليات النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مصر لديها مبادرات مهمة جدا تجاه أفريقيا

وأوضح أن مصر، لديها مبادرات مهمة جدا في هذا الملف تجاه أفريقيا، مثل طريق «القاهرة- كيب تاون»، ومشروع للنقل النهري لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، كما أكد الرئيس السيسي على تشجيع حركة الاستثمار حتى تكون الصورة واضحة أمام المستثمرين، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التكامل الصحي بين دول القارة، لكن كيف يحقق أهدافه من حيث إنفاذ الأدوية والمستلزمات والأمصال، كما دعا إلى زيادة التوعية بأهمية التطعيم لتجنب مخاطر فيروس كورونا.