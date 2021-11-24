وزير الدفاع يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني في شمال سيناء، وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التي تحقق أقصى درجات الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين.

ومر القائد العام للقوات المسلحة على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، وأدار حوارا مع المجندين، أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم عناصر المنظومة لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب التي يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء.

وعقد القائد العام للقوات المسلحة، لقاء مع رجال الجيش الثاني الميداني، في إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين في المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، قائد الجيش الثاني الميداني، أكد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني، فضلا عن متابعتها المستمرة للمهام العملياتية والأنشطة التدريبية التي تنفذ في نطاق الجيش.

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثاني الميداني، لما يقدمونه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بمدن وقرى شمال سيناء.

وأشاد بدور أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية، بهدف توفير الحياة الكريمة لأبناء سيناء، كما أعرب عن تقديره للدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا، وطالبهم بالحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم، ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وكرّم القائد العام للقوات المسلحة، عدد من المتميزين تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي، وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفاني وإخلاص.

حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.