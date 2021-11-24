«يوم للتمويل» و«مراكز بحثية».. مقترحات حكومية لتشكيل لجنة تنظيم cop 27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدد من الاجتماعات مع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتنسيق وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ودور الوزارات واللجان الفرعية المختلفة للمسارات الفنية والسياسية واللوجستية، وذلك في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا برئاسته، وبعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين استعدادا لتنظيم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم cop27 بشرم الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد بحسب بيان، أنّ الاجتماعات ناقشت عددا من المبادرات وآليات التنفيذ، إضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية، وذلك استنادًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

يوم لتمويل المناخ

وأضافت أنّ وزارة المالية، اقترحت خلال الاجتماع تنظيم يوم لتمويل المناخ، كما اقترحت وزارة التخطيط، عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ، خاصة مركز التغيرات المناخية التابع للمركز القومي للبحوث، للتشارك مع مراكز بحثية خارجية لديها القدرات المناسبة، وإعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ.

مؤتمر تغير المناخ cop27

وشرحت وزيرة البيئة خلال الاجتماعات، الإطار العام لمؤتمر المناخ من خلال المسارات المختلفة، فهناك مسار تفاوضي رئيسي بناء على الأجندة التي خرجت من الاجتماع السابق، وهناك مسار خاص بالمبادرات التي تنفذها الدولة المضيفة، وهناك مسار ثالث خاص بالأحداث الجانبية لتدعيم المبادرات والموضوعات ذات الأهمية للدول النامية، المقرر عقدها على هامش مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتناولت الاجتماعات إمكانية تنفيذ برنامج للشباب لإعداد سفراء لتغير المناخ، واتفق الوزراء على أهمية تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة، لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات للجان الفرعية الفنية واللوجستية والسياسية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ العمل يتم بجهود حثيثة لإنجاح المؤتمر، مشددة على أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لإنجاح هذا الحدث العالمي المهم.