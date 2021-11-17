وزيرة البيئة: الدستور المصرى ينص على العيش فى بيئة صحية كحق للإنسان

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدستور المصرى ينص على أنه من حقوق الإنسان أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هى الأساس المنظم لشئون البيئة، ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب جميع مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه جميع الاتفاقيات الدولية التى أُبرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظامها القانونى.

وأضافت، خلال افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان «دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة»، بحضور لفيف من القضاة من الدول العربية، أن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدارى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية فى مجال مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء، وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية حفاظاً على ثرواتها.

وأشارت «فؤاد»، خلال الورشة، إلى التعاون البناء والمثمر مع دولة الإمارات الشقيقة، فقد تمت الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغيُّر المناخ القادم cop27، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام ٢٠٢٣، وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسية لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات، خلال قمة المناخ cop26، على التآزر بين دولتى مصر والإمارات والاستفادة من أسبوع أبوظبى للاستدامة لإطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات.