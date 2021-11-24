الأمم المتحدة: مصر ستحقق طفرة اقتصادية ثانية إذا استقر الاقتصاد العالمي

قال باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، إن مصر قطعت شوطا طويلا في التنمية بعد تطوير بنيتها التحتية، متوقعًا تحقيق الاقتصاد المصري قفزة نوعية ثانية خلال السنوات الخمس المقبلة، حال وجود استقرار اقتصادي عالمي، واستقرار سياسي في المنطقة.

الدول تُبنى بطول النظر والمشروعات والاستراتيجيات

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الدول تُبنى بطول النظر والمشروعات والاستراتيجيات، والقائمين على الشأن السياسي والاقتصادي في مصر يفكرون على المدى البعيد، والمنظمة ستتعاون معهم، وإذا حدث الاستقرار فإن معظم أهداف 2030 ستتحقق».

تغيرات إيجابية.. المدن الجديدة وإزالة العشوائيات وشبكة الطرق

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، إلى أنه يزور مصر منذ سنوات طويلة، لكنه لاحظ تغيرات إيجابية كثيرة خلال السنوات الأخيرة أبرزها بناء المدن الجديدة وإزالة العشوائيات وشبكة الطرق، كما أن الحركة في القاهرة أصبحت أسهل كثيرا.

إنشاء المدن الجديدة.. فوائد متعددة

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، أن إنشاء المدن الجديدة له فوائد كثيرة حيث يخفف الضغط عن العاصمة وتشهد ضخ استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، مشددًا على ان تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لا يتم دون تحديث البنية التحتية.

وأشار إلى أن أول مرحلة في التنمية الاقتصادية على مستوى العالم هي الاهتمام بالبنى التحتية وهو ما تنفذه الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.