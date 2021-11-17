معلومات الوزراء: الاقتصاد المصري حالة استثنائية على مستوى العالم (إنفوجرافيك)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان «الاقتصاد المصري حالة استثنائية على مستوى العالم»؛ يتضمن توقعات صندوق النقد العربي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذان أجمعا على أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا بنسبة 3.3% في 2021 و5.4% في 2022.

ويرجع نمو الاقتصاد المصري إلى قطاعات الاتصالات والاستهلاك الخاص والاستثمار وأيضًا عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحده حقق نموًّا بمعدل نمو 16%.

وأيضًا من المتوقع أن تُسهم عودة رحلات الطيران المباشرة، والتوسع في حملات التطعيم في تعافي النشاط السياحي.