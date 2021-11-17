رئيس التحرير

محمود مسلم

معلومات الوزراء: الاقتصاد المصري حالة استثنائية على مستوى العالم (إنفوجرافيك)

كتب:

الوطن
03:18 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان «الاقتصاد المصري حالة استثنائية على مستوى العالم»؛ يتضمن توقعات صندوق النقد العربي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذان أجمعا على أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا بنسبة 3.3% في 2021 و5.4% في 2022.

ويرجع نمو الاقتصاد المصري إلى قطاعات الاتصالات والاستهلاك الخاص والاستثمار وأيضًا عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحده حقق نموًّا بمعدل نمو 16%.

وأيضًا من المتوقع أن تُسهم عودة رحلات الطيران المباشرة، والتوسع في حملات التطعيم في تعافي النشاط السياحي.

اقرأ المزيد:

«المنشآت الفندقية» تستفسر من مجلس الوزراء عن مصير حفلات رأس السنة

مجلس الوزراء في أسبوع: إلغاء ضرائب وتعديل قوانين وتحديد سعر القمح «إنفوجراف»

انطلاق قافلة مجلس الوزراء الطبية بإيتاي البارود ضمن مبادرة «حياة كريمة»

سعر القمح 2022 بعد قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

كيف يرى خبراء البورصة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتأثيرها على سوق المال؟

مجلس الوزراء يتبنى حالة «عم محمد» بكرسي متحرك ومعاش استجابة لـ«الوطن»