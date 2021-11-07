البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري لـ 4.9%»، فبعد 5 سنوات من الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، أدرك الجميع أهمية تلك الخطوة وانعكساتها على الأوضاع الراهنة، خاصة مع ارتفاع صرف الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.849 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

توقعات بارتفاع نسبة النمو في مصر

وأوضح التقرير، ارتفاع الاحتياطي النقدي بالتزامن مع توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي 2021/2022، مدعوما بالازدهار في قطاع الاتصالات، وانتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.

الاقتصاد المصري

وتابع التقرير، أنّ ارتفاع النمو في مصر يؤكد أنّ الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، فضلا عن الإجراءات الحكومية، ومنها على سبيل المثال قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، ما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة، وخفض عجز الحساب الجاري مع انتعاش السياحة والأخبار المتتالية من مختلف المواقع المهتمة بالسياحة في مصر، كونها وجهة سياحية ضمن أفضل 10 في العالم.

وأكد التقرير أنّ ما يحدث ليس وليد اللحظة، لكنه نتاج مجهود بُذل على مدار سنوات في مشروعات قومية وتنموية بإرادة القيادة السياسية، ما دفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم المختلفة والإيمان برؤية مصر ومستقبلها.