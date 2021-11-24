في ذكرى ميلاد شويكار.. هل كانت «فاطمة» سبب انفصالها عن فؤاد المهندس؟

استمر زواجهما لأكثر من 20 عاماً، وعلى الرغم من انفصالهما، استمرت علاقة الصداقة بينهما، وجمعتهما أعمال فنية أخرى، تحل اليوم ذكرى الفنانة شويكار، الزوجة السابقة للفنان القدير فؤاد المهندس .

وكشف الفنان فؤاد المهندس سبب انفصاله عن الفنانة شويكار فى حوار سابق له قال فيه: «مسبتش شويكار بسبب فاطمة، أنا فعلاً خطبتها بس قعدت معاها شهرين وسبتها، وماكنتش السبب في إننا نطلق، فاطمة كانت دكتورة ولكنها كانت تريد أن تمثل، وكان الذي بيني وبينها مصلحة فقط».

انفصال فؤاد المهندس وشويكار

وأكد الفنان فؤاد المهندس أنه لم يترك شويكار بسبب الدكتورة فاطمة حيث قال: «العلاقة بينى وبين شويكار تعرضت لمشاكل من قبل كدا، ووصلنا للنهاية، وشويكار كانت واخدة بيت فى المهندسين، خرجت من الشقة بشنطة هدومي وسبت البيت بلا رجعة».

واستمر زواجهما حتى عام 1980 حيث وقع الطلاق بينهما خلال عرض المهندس مسرحية «سك على بناتك»، وكان هذا الزواج سبباً في تقديمهما المزيد من الأفلام، في الوقت الذي أعلن فيه فؤاد وشويكار زواجهما، ارتفعت أجورهما عن الفيلم الواحد خلال سنة واحدة إلى 3 آلاف جنيه لفؤاد، و1500 جنيه لشويكار، بعد أن كان أجرهما لا يزيد عن ألف جنيه لكل منهما قبل زواجهما.

قصة حب فؤاد المهندس وشويكار

كان اللقاء الأول بين فؤاد المهندس وشويكار، على خشبة المسرح عام 1963، بترشيح من القدير عبد المنعم مدبولي، وقفت شويكار أمام المهندس للمرة الأولى، شابة جميلة في مقتبل العمر وبلغت حينها 25 عامًا، والأهم أنها كانت أرملة فقدت زوجها ووالد ابنتها الوحيدة، بعد عامين فقط من زواجهما.

في البداية رفض فؤاد المهندس مشاركة شويكار له في المسرحية قائلا عنها «دي دلوعة ومبتعرفش تتكلم ولا تتفق طريقتها مع حدود الشخصية في الرواية»، ثم وافق بعد عجزه عن إيجاد ممثلة بديلة.