في ذكرى وفاته.. كيف أخبر فؤاد المهندس زوجته الأولى بزواجه من شويكار؟

تمر اليوم الذكرى الـ15 على وفاة الفنان فؤاد المهندس، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، لكنه استطاع من خلال أعماله المتنوعة في المسرح والسينما أن يسطر مسيرة فنية رائعة، ويترك بصمة في قلوب متابعيه، حيث ارتبط اسمه في الفن بجانب شويكار، ولكن البعض لا يعرف تفاصيل زيجته الأولى، وكيف أخبر أم أولاده بزيجته الثانية؟.

تحدث الفنان فؤاد المهندس، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، عن زواجه بشويكار وكيف علمت زوجته أم أولاده بهذا الخبر، قائلا: «ذهبت لكي أأخذ أم أولادي من الإسكندرية، وأثناء سيرنا في الطريق، أخبرتها أني تزوجت من شويكار».

فؤاد المهندس يكشف رد فعل زوجته على خبر زواجه من شويكار

وفي حديثه عن رد فعل زوجته أم أولاده، قال فؤاد المهندس «كانت رد فعلها طبيعي، وسكتت خالص، وحسيت إنها بتعيط، ولكنها لم تتحدث معي في وقتها»، لافتا إلى عدم رغبته في استكمال الحديث عن هذا الموضوع، قائلًا: «لا أريد أن أسترسل في هذه الحكاية، بسبب ما يقال أن السبب وراء مرضها هو زواجي بشويكار».

علاقة فؤاد المهندس بأم أولاده بعد زواجه من شويكار

وعن علاقته بزوجته أم أولاده بعد زواجه بشويكار قال: «ظليت أراعيها حتى توفت إلى رحمة الله تعالى، كانت سيدة عظيمة، وطيبة جدا، وكانت علاقتي معها ودودة حتى في آخر أيام حياتها».

ووُلد فؤاد المهندس في 6 سبتمبر 1924، بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وتوفى في 16 سبتمبر 2006، ووالده معلم لغوي، وكان صاحب الفضل عليه في تنمية مواهبه الفنية، حيث ورث عنه خفة الدم، وحضور البديهة، وسرعة الخاطر.

وانضم المهندس إلى فريق التمثيل بالجامعة بمجرد التحاقه بكلية التجارة، وقدمه نجيب الريحاني من خلال مسرحية «على كف عفريت»، وبعد وفاة الريحاني، انضم لفريق «ساعة قلبك»، لتكون هذه بدايته مع التمثيل، على الرغم من تقديمه ما يقرب من 70 فيلما سينمائيا، إلا أن المسرح ظل الأقرب إلى قلبه.