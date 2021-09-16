ابنة شويكار: علاقتها بفؤاد المهندس استمرت حتى الوفاة.. «كانت بتعمل الأكل وتوديهوله»

قالت منة الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إنها تعلمت الالتزام والاحترام والاهتمام بشؤون الآخرين والكرم مع الجميع في المشاعر وكل المبادئ والمثل من والدتها، مشددة على أنها لا تعلم سر انفصالها عن الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وتطرقت ابنة شويكار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، إلى العلاقة الغرامية الكبيرة التي جمعت بين والدتها والفنان الراحل فؤاد المهندس، موضحة: «العلاقة بينهما استمرت حتى الوفاة، كانت بتعمل له الأكل وتوديهوله وكل يوم كانت بتكلمه، كل اللي اتقال إحنا سيبنا بعض عشان نفضل نحب بعض».

تعلمت من أمها كيفية الحفاظ على أسرتها

وأضافت: «اتعلمت منها إزاي أحافظ على بيتي وأولادي وجوزي وإزاي أهتم بيهم وأديهم كل الحنان والحب، مكنوش بيفضوا دقيقة لكن كانوا بيروحوا معانا امتحاناتنا، وأي احتفال مدرسي كانوا بيحضروه مهما كانت مشاغلهم».

قصة مؤثرة مع فؤاد المهندس

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنها كانت تتمنى الالتحاق بكلية الإعلام لكنها لم تحصل على الحد الأدنى بدرجتين فقط: «أخدني وراح لرئيس الجامعة، ورحب بيه ووافق إنه ياخد ورقي، ولما بص في الورق قاله دي مش بنتك، فاتأثر وكان مصمم يروح يغير اسمي ويكتبه على اسمه».

وأوضحت: «كان حنين أوي وبيحبني جدا، وأحيانا كان بيحكي لنا حكايات بتضحك، لكنه كان جدا وصارم ومهتم بمواعيد المذاكرة والأكل».

وفي وقت سابق، رصدت «الوطن»، أشياء لم تحبها شويكار في فؤاد المهندس، كان من بينها عدم حبه للتنزه، وغيرته الشديدة عليها، وعدم حبه للسهر والإضاءة الخافتة وصوت الموسيقى العالي.