«المهندسين»: رفضنا طلب المهن الطبية بعدم تقديم مستندات تأهيل مستشفى بدر

فجرت نقابة المهندسين مفاجأة بخصوص مشروع إنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، حيث أكدت أن اتحاد المهن الطبية، عرض التعاون لإنشاء المستشفى وليس العكس، كما أكدت أن الاتحاد طلب عدم تقديم مستندات التأهيل أسوة بباقي المستثمرين وهو ما رفضته النقابة التي أفصحت اليوم عن عدة مستندات خاصة بمشروع مستشفى بدر.

مستشفى المهندسين بمدينة بدر

وبخصوص مستشفى المهندسين بمدينة بدر، أصدرت نقابة المهندسين بيانا اليوم قالت فيه إن اتحاد المهن الطبية صرح بأن نقابة المهندسين عرضت التعاون مع الاتحاد لانشاء مستشفي المهندسين بمدينة بدر، وفي هذا السياق ردت النقابة على موقف الاتحاد في 4 نقاط وهي:

1- تلقت نقابة المهندسين خطاب من أمين عام اتحاد المهن الطبية في 20 سبتمبر الماضي يتضمن طلب اتحاد المهن الطبية دراسة شراكة مع نقابة المهندسين بمشروع مستشفى المهندسين ويرجون تحديد موعد للمناقشة بغرض التفاوض حول هذا الأمر.

2- وافقت هيئة مكتب نقابة المهندسين على قبول رغبة اتحاد المهن الطبية بعد استعراض الخطاب المقدم منهم كما تم دعوتهم للاجتماع بمقر النقابة لبحث سبل التعاون وتم مخاطبة الاتحاد في 13 أكتوبر الماضي من حيث المبدأ على تحديد موعد لاجتماع بغرض مناقشة سبل التعاون.

اتحاد المهن الطبية

3- وطرحت نقابة المهندسين كراسة لدعوة المستثمرين لتقديم مستندات التأهيل للشراكة مع النقابة ونشرت بالصحف القومية يومي 21 و22 أكتوبر الماضي ضمن مستندات التأهيل المطلوبة والمطروحة ضمن كراسة الشروط ومتطلبات أخرى وذلك لضمان جدية العرض والوصول إلى أنسب فرص الاستثمار لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين مالك المشروع.

4- تم عقد الاجتماع يوم 15 نوفمبر 2021 بمقر نقابه المهندسين وبحضور النقيب العام وهيئة المكتب والمكتب الفني وطلب أمين عام اتحاد المهن الطبية الحصول على مستندات المشروع الفنية وعدم تقديم مستندات التأهيل أسوه بالمستثمرين الآخرين، وهو ما رفضته نقابه المهندسين حرصا من النقابة علي مبدأ الشفافية والمساواة والمصداقية بين جميع المتقدمين.

وأكدت نقابة المهندسين أن الاجتماع انتهى بطلب أمين عام اتحاد المهن الطبية، بمراجعة مجلسه الذي أصدر بيانه السابق اليوم، بهذا الشأن، واختتمت بيانها بما نصه: «تؤكد نقابة المهندسين المصريهة أنها تقف علي مسافة واحدة بين المتنافسين وأن الاجتماع الذي تم جاء بناء على رغبة ملحة من الاتحاد وبناءا علي طلبهم، كما تؤكد نقابة المهندسين تقديرها لاتحاد المهن الطبية والسادة أعضاء مجلس إدارته وترحب بأي تعاون مستقبلي بين الطرفين يحقق المصلحة العامة للمهندسين والأطباء.