نقيب المهندسين يبحث مع «المهن الطبية» التعاون بمشروع مستشفى بدر

استقبل المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وأعضاء المكتب الفني للنقابة، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، الدكتور حسين عبدالهادي، أمين عام اتحاد المهن الطبية، وذلك لدراسة أوجه التعاون بين الاتحاد ونقابة المهندسين، فضلا عن مناقشة مشروع مستشفى بدر المهندسين.

اتحاد المهن الطبية

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم، إن هذا اللقاء جاء بعد أن تقدم اتحاد المهن الطبية والذي يضم في عضويته نقابات «الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين»، بخطاب للنقابة، طالب فيه بعقد لقاء مشترك لمعرفة تفاصيل مشروع مستشفى بدر المهندسين وإمكانية الشراكة مع الاتحاد، وقد رحبت نقابة المهندسين بأي تعاون مثمر لصالح النقابة والمهندسين.

مستشفى بدر المهندسين

وأشار المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي للنقابة، إلى أنه على رأس المناقشات بين النقابة والاتحاد، أوجه التعاون فيما يخص الشراكة بينهما في مستشفى المهندسين بمدينة بدر، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في العديد من الجوانب الاستثمارية الأخرى.

وثمَّن «حشيش»، بحسب بيان نقابة المهندسين، اللقاء الذي عقد، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وبحضور أعضاء المكتب الفني، مع أمين عام اتحاد المهن الطبية، لأنه تطرق لموضوعات ومناقشات عديدة حول دراسة أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد والنقابة.

صندوق معاشات المهندسين

وأشار المتحدث باسم نقابة المهندسين، إلى أنه بالإضافة إلى عرض اتحاد المهن الطبية، فإن نقابة المهندسين قد تلقت عروض شراكة من عدد أربعة مستثمرين وشركات عالمية، وتم عقد اجتماعات مع بعضها للوصول لأفضل الفرص الاستثمارية لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت أمس، صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برفض طلب الشق المستعجل المقدم من مجموعة من أعضاء عمومية المهندسين، وقررت المحكمة إحالة الأمر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت النقابة في بيان عنها، أن الدعوة المقامة شملت شق مستعجل، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة الصادر في 4/9/2021 بتدبير مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات أو بضمانه للاستثمار في مشروع مستشفى بدر ومشاركة مستثمرين آخرين.