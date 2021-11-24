تأجيل محاكمة «أبو الفتوح» ومحمود عزت في قضية «تمويل الإرهاب»

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإرهابيين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهما آخرين في قضية الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية و«تمويل الإرهاب»، لجلسة 28 ديسمبر المقبل؛ للإطلاع.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وضم أحراز القضية السلاح الناري.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

المتهمون في القضية

وتضم القضية كلا من الإرهابي الهارب إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، والإرهابي محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح «أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح»، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.