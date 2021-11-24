الإعدام شنقا لعامل عاشر ابنتيه وحملت إحداهن سفاحا في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور عمرو الغويط، وكيل النيابة، اليوم الأربعاء، حضوريا بمعاقبة شخص بالإعدام شنقًا لثبوت معاشرته ابنتيه جنسيا، بغير رضائهن بمنزلهم الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم وحمل إحداهن سفاحا منه.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 17255 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 1394 لسنة 2021، كلي كفر الشيخ.

وفي مايو الماضي، تسلمت المحكمة تقرير البصمة الوراثية «DNA»، الذي أثبت تورط عامل بإحدى قرى سيدي سالم بكفر الشيخ، في معاشرة ابنته جنسيًا وإنجابه منها طفلة، وقيامه بنسب المولودة إلى جد ابنته.

المتهم اعتاد معاشرة ابنتيه بالقوة

وكشفت أوراق القضية عن اعتياد المتهم معاشرة ابنتيه بالقوة، وهدد إحداهما بقطعها عن استكمال دراستها، وقيد الأخرى بالحبال عنوة عنها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من حسر ملابسهما عنهما، من أجل ارتكابه فعلته المحرمة، مستغلًا في ذلك حداثة سنهما، وأصوله عليهما كونه والدهما.

وكانت فتاة، عمرها 18 عامًا، قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة سيدي سالم، تتهم فيه والدها « أ.أ.أ»، 43 عامًا، بمعاشرتها وشقيقتها « ن»، 17 عامًا، جنسيًا، بالإكراه، ما أدى إلى حمل شقيقتها منه سفاحًا، وأنجبت طفلة.

النيابة استمعت للشقيقتين وأقرتا باعتداء والديهما عليهما

واستمعت النيابة أقوال صاحبة البلاغ، وشقيقتها في جلسة تحقيق، حيث نفت التهمة عن أبيها، وأنها لم تنجب منه، وأنها زعمت ذلك ضد والدها لتسببه في إفشال زيجتها، وقررت الانتقام منه.