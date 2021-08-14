جنايات فوه تتسلم تقرير الطب الشرعي حول «أحداث أبو مندور» بدسوق

تسلمت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، التقرير الطبي للمصابين في أعمال العنف، التي شهدتها قرية «أبو مندور»، التابعة لمركز دسوق، وذلك من مصلحة الطب الشرعي، التي أعدت تقريراً طبياً، بعد توقع الكشف الطبي على أحد المصابين في أحداث البلطجة والعنف، التي شهدتها القرية.

ومن المقرر أن تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه جلسة محاكمة المتهمين في القضية، والمحدد لها اليوم الأول من دور المحكمة في شهر سبتمبر المقبل، يوم السبت 18 سبتمبر 2021.

ووفقاً لتقرير الطب الشرعي، فإنه توجد إعاقة لأحد المجني عليهم في أحداث القضية، يُدعى «بدر محمد علي حسن»، في نهاية حركة ثني أصابع اليد اليسرى، وضعف بتكوين قبضة اليد، مع ضعف الإحساس مقابل أصبعي الخنصر والبنصر باليد اليسرى، وإعاقة بنهاية حركتي ثني وفرد الرسغ الأيسر، مما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 15%.

تعود أحداث القضية إلى يوم 2 مارس 2020، باتهام 7 أشخاص، هم «فتحي أ. أ.»، 46 سنة، عامل، و«محمد أ. أ.»،، 34 سنة، عامل، و«أشرف ق. ع.»، 53 سنة، عامل، و«شتا أ. أ.»، 23 سنة، بائع متجول، و«أحمد أ. أ.»، و«محمد أ. ق.»، و«أسامة أ. ق.»، وجميعهم يقيمون بقرية «أبو مندور»، التابعة لمركز دسوق، بالشروع في قتل آخرين، خلال أحداث عنف وبلطجة شهدتها القرية.

ووفقاً لقرار إحالة المتهمين الـ7 إلى محكمة جنايات فوه، في أحداث القضية رقم 4639 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، فإنهم شرعوا في قتل المجني عليهم «بدر محمد علي حسن»، و«حازم محمد علي الهميسي»، و«السيد محمد علي حصین»، وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سكاكين وشقرف»، وذلك من خلال مشاجرة بينهم، تحولت إلى أحداث عنف وبلطجة، في قرية أبو مندور، التابعة لمركز دسوق.

وفي جلسة سابقة، أمرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بإحالة أحد المصابين في تلك الأحداث إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحديد ما به من إصابات، ومدة علاجه.