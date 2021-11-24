تفاصيل محاكمة سعاد الخولي.. من الكسب غير المشروع لاستكمال إجراءات التصالح

مثلت سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، اليوم الأربعاء، أمام هيئة محكمة الجنايات المنعقدة داخل مجمع محاكم التجمع الخامس على خلفية اتهامها بالكسب غير المشروع، التي قررت تأجيل جلسة محاكمتها لـ 27 فبراير المقبل؛ لاستكمال إجراءات التصالح.

تواجه سعاد الخولي، النائب السابق لمحافظ الإسكندرية الأسبق، اتهامات مثل الكسب غير المشروع والتربح، واستمرت محاكمتها على خلفية تلك القضية لعدة جلسات في قاعة محكمة الجنايات، وذلك عقب إحالتها من قبل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع للمحاكمة الجنائية العاجلة.

كما شمل أمر إحالة سعاد الخولي، استغلال منصبها وسلطتها، كونها نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وتربحت مبلغا ماليا قيمته 900 ألف جنيه عن طريق الكسب غير المشروع.

900 ألف جنيه تكشف فساد سعاد الخولي

مصروفات غير معلومة المصدر، كانت طرف الخيط لاكتشاف كسب «الخولي» غير المشروع، ورأى المسؤولون كم المصروفات التي يجهلون سببها، فضلاً عن حساب سعاد الخولي البنكي الذي شرع في الزيادة منذ بداية ارتكابها واقعة الكسب غير المشروع حتى قبل معرفة الواقعة والقبض عليها.

القبض على سعاد الخولي ومحاكمتها

وألقت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، القبض على سعاد الخولي، وإخطار النيابة العامة التي من جانبها تولت التحقيقات معها.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع سعاد الخولي، أنها تحصلت من خلال وظيفتها على العديد من العقارات عن طريق الاستثمارات التي كانت تشرف عليها.

هدايا ومزايا رصيد الرصيد البنكي

وأضاف أمر الإحالة، أن سعاد الخولي تحصلت أيضا على مزايا لتيسير بعض المصالح والأعمال، فضلا عن وزيادة الرصيد البنكي لها.

وأحيلت سعاد الخولي عقب ورود بيانات الرصيد البنكي الخاص بها، ومقارنته بمصادرها المالية، إلى محكمة الجنايات.