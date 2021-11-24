«الجنايات» تؤجل محاكمة سعاد الخولي لاستكمال إجراءات التصالح

أجلت محكمة الجنايات، اليوم، قضية محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وذلك في القضية التي جرى اتهامها فيها بالكسب غير المشروع لمبلغ بلغ قيمته 900 ألف إلى جلسة 27 فبراير لاستكمال التصالح.

تربح وكسب غير مشروع

كانت بداية القضية عندما أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، سعاد الخولي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع، واستغلالها صفتها الوظيفية في التربح والكسب غير المشروع للمال ما أدى إلى زيادة ثروتها بطريقة غير مشروعة.

مصروفات غير معلومة

أثبت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة سعاد الخولي، التي كانت تشغل منصب نائب محافظ الإسكندرية، تورطها في عملية كسب غير مشروع لنفسها ولأبنائها أيضًا، بمبالغ وصلت قيمتها إلى 900 ألف جنيه، كانت كلها واردة تحت بند «مصروفات غير معلومة المصدر»، كما أثبتت التحقيقات زيادة ثروة المتهمة بشكل كبير وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مصادر دخلها.