تفاصيل 5000 منحة جديدة من وزارة الشباب والرياضة بأكاديمية السادات

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على منحة جديدة لـ5 آلاف مرشح من الشباب من الجنسين شباب وفتيات، في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما، وهي الخاصة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لإعداد القيادات المجتمعية.

مواعيد المقابلات الشخصية بداية من الأحد المقبل

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن أسماء المرشحين لحضور المقابلات الشخصية ومواعيد عقدها للحصول على المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية، التي تشمل البرامج التالية:

- إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية، والمقدم لأولئك الذين يخططون للعمل العام وفي مجال المحليات.

- قادة المستقبل، والمقدم لأولئك الباحثين عن طرق فعالة وعلمية للتعامل مع القضايا المختلفة، ولقيادة مجتمعاتهم المحلية.

- ريادة الأعمال، وهو مقدم لأولئك الذين يبحثون عن طرق تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

- التحول الرقمي، وهو مقدم لأولئك الباحثين عن مواكبة التطور التكنولوجي والاطلاع على جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

- التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وهو مقدم لأولئك الباحثين عن طرق وأساليب التخطيط الاستراتيجي، والاطلاع على خطة مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن منحة أكاديمية السادات تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030، وانطلاقا من رسالة الوزارة في إعداد جيل من الشباب الواعي القادر على التعامل مع متطلبات العصر لخدمة مجتمعاتهم المحلية.

وتبدأ المرحلة الأولى للمقابلات يومي الأحد والثلاثاء 28 و30 نوفمبر 2021 للمتقدمين من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، على أن تعقد المقابلات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية «مركز التدريب»، وعنوانه «14 ش رمسيس – وسط البلد – القاهرة».

وسيجرى الإعلان عن مواعيد عقد المقابلات لباقي المرشحين من المحافظات الأخرى قريبا.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة المبدئية للمتقدمين والمرشحين لحضور المقابلات الشخصية من خلال الرابط التالي https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/14gQInPTmRBs9MQaIM.https://adminlive.elwatannews.com/edit، من خلال كتابة الرقم القومي كما هو في استمارة التقدم وباللغة الإنجليزية ومن خلاله يظهر الاسم والمحافظة والكود الخاص بصاحب الاسم «يرجى الاحتفاظ به وحفظه لاستخدامه لاحقا».

الأوراق المطلوبة أثناء المقابلات الشخصية للمنحة

وعلى الأشخاص المرشحين لحضور تلك المقابلات الحضور في الموعد المحدد مسبقا، بالساعة الواحدة ظهرا، مع إحضار الآتي:

• أصل بطاقة الرقم القومي السارية وصورة ضوئية منها.

• صورة شخصية ملونة حديثة.

• سيرة ذاتية مختصرة بما لا يجاوز عدد 2 صفحات.

• كارت بنكي للدفع به «مبلغ 500 جنيه للبرنامج الواحد»؛ إذ أنه لا يوجد دفع نقدي ولا بأي كارت بريدي.

- ستحدد مواعيد الدورات اعتبارا من يوم الأحد 5 ديسمبر 2021.

_ الأولوية لأسبقية الحجز والحضور لتسليم الأوراق.