تفاصيل 1000 منحة تدريبية من وزارة الشباب وأسعارها.. للمصريين والعرب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، ومعهد البحوث والدراسات العربية، فتح باب التسجيل لـ1000 منحة تدريبية مدعمة على مستوى مصر والدول العربية، في مجموعة من البرامج المتميزة التي يجري تنفيذها «أون لاين».

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، عن تفاصيل المنح التدريبية المقدمة من الوزارة.

منح تدريبية من وزارة الشباب والرياضة

يصل سعر المنح التدريبية إلى 500 جنيه للمصريين و150 دولارا لغير المصريين، وتشمل التالي:

إعداد قادة المستقبل:

لرؤساء الأقسام والمديرين ورجال الأعمال وتهدف إلى اكتساب المديرين للمهارات القيادية التي تجعلهم مختلفون عبر عن غيرهم.

للمزيد من المعلومات اضغط على الرابط.

التخطيط الاستراتيجي:

التدريب على أسلوب وطريقة إعداد الخطط الإستراتيجية بكفاءة، والفئات المستهدفة هم العاملين في مجال التخطيط بالشركات، والأفراد والمديرين الراغبين في العمل بهذا المجال.

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المدير التنفيذي المحترف:

يستهدف من هذه المنحة طلاب الجامعات والخريجين بالإضافة إلى المديرين ورجال الأعمال أيضا.

للمزيد من المعلومات اضغط على الرابط.

دورة تدريب المدربين:

الهدف منها هو اكتساب الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجال عملهم.

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خطوات التسجيل في المنح التدريبية من وزارة الشباب والرياضة

- الاطلاع على الملف التعريفي للتدريب المطلوب الحصول عليه من خلال الروابط السابق ذكرها.

- سداد المصاريف للمنح التدريبية عن طريق البنك الأهلي المصري.

- للتحويل بالجنيه المصري:

IBAN No. / EG460003000930702754802000190ACCOUNT NO / 0093070275480200019

- للتحويل بالدولار الأمريكي:

IBAN NO / EG220003000930602754802000190ACCOUNT NO / 0093060275480200019

التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://forms.gle/RU1qvV4upPWPDL3j7

وبعد السداد ترسل صور إشعار سداد الاشتراك وصورة الهوية على البريد الإلكترونى التالي: moy.info.new@gmail.com

رحلات اعرف بلدك

وفي إطار خطتها الترفيهية والعمل على تعريف الشباب بالمدن المختلفة داخل القاهرة، تنظم وزارة الشباب رحلات «اعرف بلدك» إلى بورسعيد.

وكشفت الوزارة عن تفاصيل الرحلة عبر صفحتها على فيس بوك وهي كما يلي:

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليالِ.

- رسم الاشتراك 400 جنيه من كل مشارك.

- التجمع أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة.

- المرحلة العمرية: من 18 لـ40 عامًا، ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- ويتاح الحجز للرحلة لمن يرغب المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة».