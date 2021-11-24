موعد عرض مسلسل حي السيدة زينب لسوسن بدر وأشرف عبد الغفور

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة موعد عرض مسلسل حي السيدة زينب للفنانة سوسن بدر، إذ تصدر محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

القناة الناقلة وموعد عرض مسلسل حي السيدة زينب

ويُعرض مسلسل حي السيدة زينب يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر شاشة تليفزيون المحور، بينما يُعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل حي السيدة زينب، حول الفنان أشرف عبد الغفور الذي يجسد دور الجد الأكبر لأسرة زوج الفنانة سوسن بدر، وسيظهر في دور الشيخ صوفي والد الفنان سامي مغاوري ضمن الفعاليات.

سوسن بدر وأشرف عبد الغفور من أبطال مسلسل حي السيدة زينب

مسلسل حي السيدة زينب، من بطولة أشرف عبد الغفور، ودينا، ومحمد عبد المغنى، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وهو من تأليف الكاتب أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكانت الفنانة دينا كشفت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن بعض تفاصيل مسلسل حي السيدة زينب، قائلة إنّ: «العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي وليس ديني، وتجسيدي شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية».