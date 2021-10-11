محمد درويش: لم نتوقع نجاح مسلسل «حي السيدة زينب» منذ الحلقة الأولى

عبر الفنان محمد درويش، عن سعادته بردود الأفعال التي حققتها الحلقة الأولى من مسلسل «حي السيدة زينب»، التي عرضت مساء أمس، حيث لاقت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا أنه لم يتوقع هذا النجاح منذ الحلقة الأولى.

وقال درويش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن مسلسل «حي السيدة زينب»: «مكناش متوقعين إنه يحقق هذا النجاح منذ الحلقة الأولى، لأن عادةً الحلقة الأولى مابتبقاش واخدة الخيط الجامد، بتبقي عبارة عن حلقات تعريفية فقط، فالنجاح كان كبيرًا»، مضيفًا أنه تفاجأ بتقديم موعد عرض المسلسل، حيث كان من المقرر عرضه في الموسم الشتوي.

محمد درويش يكشف كواليس حي السيدة زينب

محمد درويش، الذي يؤدي دور محامي في مسلسل «حي السيدة زينب» يقول إنه يجسد دور «جهاد»، الذي يعمل بالمحاماة، كما أنه معيد في كلية الحقوق، وهو أحد أحفاد الشيخ الشربيني «الفنان أشرف عبد الغفور» ووالده الفنان «فراس سعيد»، وتعد شخصيته هي «رمانة الميزان» الخاصة بالمسلسل على حد تعبيره.

وعن استعداده للدور، أوضح أن العمل مع المخرج محمد النقلي يجعل التحضير والاستعداد للدور يتم بسلاسة دون وجود صعوبات، فهو يمتلك مدرسة إخراجية خاصة به.

وأضاف أن المسلسل يتحدث عن 3 أجيال مختلفة، الجيل الأول يتمثل في الشيخ الشربيني، والجيل الثاني يتمثل في أولاده «فراس سعيد، محمود عبد المغني وأحمد وفيق»، أما الجيل التالت فهم أحفاد الشيخ، حيث يناقش المسلسل فكرة العائلة.

مسلسل حي السيدة زينب

وحول الفكرة العامة لمسلسل «حي السيدة زينب» يقول درويش: «المسلسل اجتماعي من الدرجة الأولى، حيث يناقش قضية مهمة جدا وفايتانا بقالها كتير، بيناقش فكرة العيلة، وأن في أي مشكلة بيساعدوا بعض، أما فكرة الدين فتتمثل في أننا في المواقف الكبيرة أو في أي موضوع علينا الرجوع إلى الدين هنلاقي كل الإجابات اللي محتاجينها، ودي رسالة مهمة جدا بيوصلها المسلسل، وبقت قليلة جدا في الدراما».

أبطال مسلسل «حي السيدة زينب»

والمسلسل من بطولة سوسن بدر، أحمد وفيق، دينا، أشرف عبد الغفور، فراس سعيد، محمود عبد المغني، ومجموعة من كبار النجوم، تأليف احمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

وفي سياق آخر، يستعد درويش للتحضير لمسلسل جديد يتحدث عن ذوي الهمم في تجربة هي الأولى من نوعها، بعنوان «ونس»، ويُجرى الآن الاتفاق مع باقي أبطال العمل.