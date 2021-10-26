محمد يونس يكشف صعوبة تجسيد دور رجل كفيف بمسلسل «حي السيدة زينب»

شارك الممثل الشاب محمد يونس في مسلسل «حي السيدة زينب»، الذي يُعرض حاليًا عبر قناة المحور، حيث جسد دور شخص كفيف، ورغم صعوبة الدور إلا أنه أتقنه بشكل كبير، وحقق نجاحًا كبيرًا.

محمد يونس يكشف صعوبة دوره في مسلسل «حي السيدة زينب»

وكشف محمد يونس في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الدور من أصعب الأدوار التي جسدها، وذلك نتيجة احتواء الشخصية على تفاصيل كثيرة، مع صعوبة الحفاظ على انفعالاته وحركته طول الوقت، خاصة أنه غير كفيف منذ الصغر وإنما أُصيب نتيجة تعرضه لحادث.

وقال: «مسلسل حي السيدة زينب من الأدوار الصعبة جدا، خصوصا أنه كان بيشوف لحد سن الـ12، لما حصله حادثة مع والده وأخوه وتم إصابته بالعمى، وكانت الصعوبة الأكبر أنه بتكون عينيه مفتوحة بس مبيشوفش ومبيتحركش كتير، وعضلة العين بتبقي ثابتة معظم الوقت، فتطلب مجهود كبير جدا»، مشيرًا أن المؤلف أحمد صبحي، والمنتج ممدوح شاهين قاما بترشيحه لهذا الدور.

محمد يونس يوضح كيفية استعداده لدوره في «حي السيدة زينب»

وعن استعداده للدور أوضح «يونس» أنه حضر جلسات عمل مكثفة مع مؤلف العمل أحمد صبحي، والمخرج محمد النقلي، لدراسة أبعاد الشخصية بشكل أوضح، مشيرًا إلى إجرائه الكثير من البروفات حتى وصلوا إلى شكل الشخصية التي ظهرت على الشاشة.

وتابع يونس، أنه اعتمد على إحساسه بالشخصية ودراسة أبعادها جيدًا سواء المادية أو النفسية أو الاجتماعية، وعلاقتها بالأشخاص المحيطة، ومدى ارتباطه بشقيقة أبو المكارم «حسام داغر»، ووالدته، بالإضافة إلى عمله في مصنع لتصنيع السبح وهو كفيف، وابتكاره طريقة سريعة تساعده على الابتكار في تجميع حبوب السبحة، مؤكدًا: «كلها تفاصيل كثيرة كانت محتاجة تركيز».

محمد يونس: لم أستعن بشخصية حقيقية لتجسيدها في المسلسل

كما أوضح محمد يونس أنه لم يستعن بشخصية بعينها وقت التحضير لهذا الدور، وإنما كان لديه أحد الأصدقاء في أحد المراحل الدراسية كفيفًا، وكان يتعامل معه، مضيفًا أنه قابل نماذج لأشخاص كفيفة ومنهم أحد أصدقاء بأحد المراحل الدراسية.

وأكد يونس: «الحقيقة المكفوفين بيكون عندهم إحساس أكبر بكتير من الناس العادية، وبيبقوا مدركين لحاجات كثيرة أوي ممكن الشخص العادي مياخدش باله منها، فاستعنت بتلك المعلومات عنهم».

أبطال مسلسل «حي السيدة زينب»

جديرًا بالذكر أن مسلسل «حي السيدة زينب» بطولة الفنانة سوسن بدر، دينا، محمود عبد المغني، فراس سعيد، أحمد وفيق، حسام داغر، محمد درويش، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.