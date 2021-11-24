رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم السعودي

استقبل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم السعودي، ورئيس مجلس القضاء الإداري والوفد المرافق له، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

التعاون المشترك بين مصر والسعودية

تأتي الزيارة في إطار التفاهم المشترك بين مجلس الدولة، وديوان المظالم بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس ديوان المظالم عن سعادته بزيارة مجلس الدولة، وأثنى على التعاون المشترك بين المجلسين، ووصفه بأنه امتداد للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في شتى المجالات.

كما أثنى على الطفرة المتميزة في الإنجازات، ورفع كفاءة أعضاء المجلس بالتدريب والتأهيل المناسب للقاضي الإداري.

اللقاء تناول عرضًا مرئيًا عن تاريخ المجلس

وتضمن اللقاء عرضا مرئيا، تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، الذي أكمل عامه الخامس والسبعين، كما شملت الزيارة عرضًا تفصيليًا عن محكمة القضاء الإداري، وتم عرض مبسط عن التفتيش القضائي بمجلس الدولة ودوره المتميز في ضبط الأداء بالمجلس ورفع كفاءة الأعضاء والتزامهم بالتقاليد القضائية.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، السفير أسامة بن أحمد بن نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للملكة لدي جامعة الدول العربية، ووفد قضائي رفيع المستوى من ديوان المظالم.

كما شارك بالحضور من الجانب المصري، المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.