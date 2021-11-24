رئيس الوزراء: 5.2 مليار دولار إجمالي محفظة الاستثمارات التراكمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي محفظة الاستثمارات التراكمية بلغ 5,2 مليار دولار أمريكي، لتمويل مشروعات في قطاعات تنموية عديدة، منها الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، ومن بينها مشروعات تقام خلال الفترة الجارية بأكثر من 2 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، بدر محمد السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعبد الوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء، بدر السعد، على اختياره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن سعادته لهذا الاختيار، وتمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه.

وأكد مدبولي، أن مصر تربطها علاقة شديدة التميز مع الصندوق، وتتطلع دائما لتنمية علاقتها مع الصندوق في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1974، مقدماً الشكر للصندوق على دوره البارز والمستمر في دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر.

وأشار إلى أهمية العمل على خلق محاور تعاون جديدة في المستقبل بين مصر والصندوق، على نحو يعظم استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: «تتابعون جيدا حجم المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها على أرض مصر، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي مشروعات تهتم بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي لقطاع عريض من الشعب المصري، لذا فنحن لدينا تطلع لدعم المؤسسات الإقليمية والدولية لهذه المشروعات، وعلى رأس هذه المؤسسات، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».

علاقة وثيقة تربط مصر بصندوق الإنماء

وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق، بحكم روابط الجوار والثقافة، هي بمثابة رصيد يشجعنا على استمرار التعاون والدعم المقدم من الصندوق لمصر، في مختلف المشروعات، وفي مقدمتها مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وتابع: «مشروع حياة كريمة، له مردود واسع على قطاع عريض من الشعب المصري، إذ من المخطط أن يخدم المشروع نحو 58 مليون مواطن، وهي شرائح كانت تواجه تحديات كبيرة».

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية بحث استفادة القطاع الخاص المصري أيضاً من القروض والتمويل المتاح من الصندوق، لاسيما من خلال المساهمة في رأس مال المشروعات والإقراض، وضمان القروض، وتوفير خطوط الائتمان، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي والخدمات الفنية أيضا.

وأعرب بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن سعادته الكبيرة لحفاوة استقباله في مصر، مؤكدا أن الصندوق أيضا يتطلع لمزيد من التعاون، وتقديم جميع أوجه الدعم للاقتصاد المصري.

رسائل صندوق الإنماء لمجتمع الأعمال

وأضاف السعد، أنه جاء إلى مصر برسالتين مهمتين لمجتمع الأعمال والاستثمار، أولاهما، أن الصندوق أيضا يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والرسالة الثانية مفادها أن الصندوق في إطار مواكبته للتوجهات العالمية لحماية البيئة حاليا، فإن أولوياته خلال الفترة المقبلة تكون للمشروعات التي تتوافر فيها متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يعطي مصر مميزات نسبية، في ضوء تبني الحكومة استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر.

واستطرد: «قريبا نوقع مع أحد البنوك المصرية، اتفاق تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار، ووافق مجلس إدارة الصندوق على ذلك».

ومن جانبه، أشاد عبد الوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون المثمر القائم بين مصر والصندوق على مدار العقود الماضية، مستشهدا بمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدا أنه يدعو للفخر.