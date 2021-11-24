واشنطن تعدل العقوبات على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في وزارة الخزانة، اليوم الأربعاء، تعديل العقوبات المفروضة على سوريا؛ لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.

وذكرت الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن واشنطن عدلت القواعد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بسوريا؛ لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية «NGO» في سوريا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية في نبأ عاجل.

مساعٍ عربية للتقارب مع سوريا

جاء هذا القرار في أعقاب مساعٍ عربية للتقارب مع سوريا، كان أبرزها زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دمشق مؤخرا، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان هذا اللقاء قد شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

الإمارات: ما حدث بسوريا أثر على كل الدول العربية

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أن ما حدث بها أثر على كل الدول العربية، معرباً عن ثقته في أن سوريا بقيادة الرئيس الأسد، وبجهود شعبها، قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدة دائماً لمساندة الشعب السوري.

الجزائر: آن الأوان لعودة سوريا للجامعة العربية

في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبل أيام، بأنه آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وكرسي سوريا بالجامعة يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها، مضيفا: «الآن سننظر إلى المستقبل».

وأضاف وزير الخارجية الجزائري، أنهم يعملون على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية.

وبارك «لعمامرة» زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق، مؤكدًا أنه يأمل في أن تسهم في تذليل العقبات بين سوريا ودول عربية أخرى، لنبلغ هدف جمع الشمل.